Un preludio di autunno si avvicina, le temperature stanno diminuendo.

L’anticipazione autunnale con un calo termico di 15°C, pioggia, vento e anche neve si sta avvicinando. Un impulso meteorologico colpirà l’Italia questa sera con temporali iniziali sulle Alpi e Prealpi, che si estenderanno durante la notte alla Pianura Padana. Da giovedì a venerdì, questo fenomeno meteorologico si estenderà a tutta la nazione. Nel frattempo, nelle prossime ore, continuerà a far sole con temperature massime che raggiungeranno i 32°C in Sicilia, 31°C in Puglia e anche 30°C in Emilia Romagna (Forlì) e Umbria (Terni), 29°C a Ferrara, Firenze, Napoli, Roma e Pesaro. Tuttavia, nelle prossime 48 ore, alcune città vedranno le loro temperature massime dimezzarsi; Bologna, per esempio, passerà da circa 30°C a meno di 20°C venerdì. Venerdì quasi tutto il Centro-Nord avrà temperature massime tipicamente autunnali, intorno ai 20 gradi, che rappresentavano la temperatura minima negli ultimi giorni. È una temperatura che negli ultimi anni è raramente durata per molti giorni a settembre e questa fase autunnale sarà piuttosto prolungata. Ci sarà un calo anche di 15°C, cadrà la neve sulle Alpi fino ai 1500-1700 metri (sui monti di confine fino ai 1100 metri), ci saranno piogge forti e un intensificarsi del vento. In particolare, dopo un mercoledì soleggiato, rovinato in serata dall’arrivo del ciclone polare, avremo un giovedì con piogge e temporali soprattutto nel Nord-Est e nelle regioni centrali; venerdì le piogge e la caduta delle temperature colpiranno anche il Sud mentre ci sarà un miglioramento al Nord e nelle regioni tirreniche centrali.

Durante il fine settimana, ci attende un po’ di sole, sebbene si prevedano temperature decisamente autunnali. Si prevedono 27°C soltanto in Sicilia e Calabria; nel resto dell’Italia, le temperature subiranno un calo, non superando i 25°C. Roma, Oristano e Cagliari si prevedono a 24 gradi, mentre Lecce non dovrebbe superare i 23°C. In generale, nel resto della nazione avremo difficoltà a raggiungere i 19°C durante le ore più calde; l’ultima volta che abbiamo registrato temperature massime così basse è stato a metà ottobre dell’anno scorso, e in alcuni luoghi solo da novembre in poi. In aggiunta a ciò, ci aspettano temperature più rigide di notte, con le minime che calano a una cifra; per esempio, a Milano ci aspettiamo 7-8°C all’alba per tutto il fine settimana.

Previsioni per Mercoledì 11: Al Nord peggioramento del tempo con temporali in arrivo; al Centro prevale bel tempo e caldo; il Sud sarà soleggiato e caldo. Giovedì 12: condizioni meteo avverse e calo delle temperature al Nord; maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con diminuzione delle temperature al Centro; le ultime ore di bel tempo al Sud, ma peggioramento in arrivo in Campania. Venerdì 13: Freddo al Nord con ultime piogge previste al Nordest; instabilità e calo termico al Centro; maltempo con abbassamento delle temperature al Sud. Previsioni per il weekend: saranno giornate più soleggiate, ma anche ventose e fresche.