Esiste la possibilità che Lino venga escluso dal Grande Fratello? Le scuse rese pubblicamente.

Pochi giorni dopo l’accesso di Lino Giuliano al Grande Fratello, ha causato un notevole disordine. Ieri, il profilo Instagram del GF ha rivelato il volante di Temptation Island come partecipante, al qual commento Enzo Bambolina, presentatore napoletano, ha notato “Non ti dimenticare di dire che sei stato con me”. In risposta, Giuliano ha reagito con una offesa evidentemente omofobica. Quest’incidente ha scatenato una controversia online, con voci di una possibile disqualificazione di Giuliano dalla prossima serie del reality. Ieri sera, Giuliano ha presentato le sue scuse pubbliche, insistendo di non essere omofobo, spiegando che l’offesa era dovuta solo a una provocazione.

E’ spiacevole per Giuliano, ma la sua difesa risulta debole. Anche nei momenti di collera, non è comune per le persone usare insulti che non fanno parte del loro lessico quotidiano. Perché attaccare qualcuno (nonostante i suoi errori) includendo il suo orientamento? Non era più sensato negare categoricamente o accusare il presentatore di essere disonesto? Per difendersi, Giuliano ha fatto riferimento alla solita scusa di avere “molti amici gay”.

Lino Giuliano e le sue scuse pubbliche.

“Voglio fare chiarezza sulle supposizioni che circolano riguardo al mio essere omofobo. Ho molti amici gay che reputo persone di valore, ma la cosa più importante per me è che siano buoni individui prima di essere gay. Io giudico le persone per ciò che sono, non per il loro orientamento.

Un individuo noto a Napoli per le sue provocazioni e per la generazione di falsità e tensioni, mi ha apertamente sfidato. In questo contesto, anche mio padre, che l’individuo non conosce assolutamente, è stato coinvolto. Non tollero che la mia famiglia sia tirata in mezzo in tali circostanze. Nessuno dovrebbe osare intromettersi nella mia famiglia.

Nella mia casa, ospito amici gay che sono in coppia, e non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Il mio commento incriminato è stato fatto in un momento di rabbia, in risposta a un’accusa infondata rivolta a me. Per tale motivo, ho risposto denunciando tale individuo per diffamazione. Chiedo scusa a tutte le persone gay nel mondo se il mio comportamento ha potuto essere interpretato come offensivo. Io sto con voi, sempre.

Coloro che mi conoscono sanno che scherzo rispettosamente con tutti e non ho mai messo in discussione l’orientamento sessuale di nessuno.