Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Emma Bonino è un patrimonio della nostra cultura politica e abbiamo bisogno di lei. Le siamo tutti vicini perché conosciamo la sua grande forza. È una donna straordinaria a cui va tutto il nostro affetto". Lo scrive sui social il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.
+Europa: Antoniozzi, 'Bonino patrimonio politica, abbiamo bisogno di lei'
