+Europa: Bonino dimessa dal Santo Spirito, in progressivo miglioramento

Roma, 23 ott (Adnkronos) – Nella giornata di ieri Emma Bonino è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma e trasferita in un’altra struttura sanitaria. La leader di +Europa sta proseguendo le cure e le sue condizioni risultano in progressivo miglioramento. Lo fa sapere +Europa in una nota.