Europee: Albertini, 'non mi candido, me lo hanno chiesto Tajani e Moratti, sarò scudiero di Moratti

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Candidarmi alle europee? “Me l’hanno chiesto, Tajani, Moratti e anche altri. Io ho resistito e sto ancora resistendo. Il 23 Letizia annuncerà candidatura, io sarò suo umile scudiero aiutandola in campagna elettorale. Si candida Letizia Moratti e io la aiuterò a fare il miglior risultato possibile. Io, invece, non mi candido”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex sindaco di Milano ed ex senatore Gabriele Albertini.

Come mai ha scelto di non scendere nuovamente in campo per un posto all’Europarlamento? “Perché lo scudiero lo faccio gratis ma il cavaliere deve avere il cavallo, l’armatura, la spada”. Intende dire che serve una campagna elettorale costosa? “Nel 2009 avevo speso 500mila euro per la campagna – ha detto Albertini a Un Giorno da Pecora – ora ho ridotto quella cifra di un terzo. Ho trovato un amico che mi ha offerto 100mila euro rispetto a quella cifra, mi manca il resto. Letizia Moratti mi ha proposto un contributo, qualcosina, ma io le ho detto di no – ha concluso Albertini a Rai Radio1 – anche perché se mi candidassi anche io noi due saremmo concorrenti”.