Europee: Azione candida Poggiali, 'apertura alle autonomie'

Roma, 5 apr (Adnkronos) – Dopo l'ingresso di popolari, riformisti, repubblicani, nella lista di Azione entrano anche le autonomie: Giovanni Poggiali, esponente di rilievo degli autonomisti italiani ed europei, sarà infatti candidato nella circoscrizione del Nord-Est. Lo rende noto Azione.

Poggiali, viticoltore, è presidente dello storico Movimento per l'Autonomia della Romagna, realtà che fa parte della rete Autonomie e Ambiente. L'ingresso di Poggiali si inquadra, recita una nota "in un quadro di apertura alle autonomie in nome del superamento del 'bipolarismo all'italiana' che ha bloccato il nostro Paese negli ultimi 30 anni".