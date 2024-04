Europee: Fatayer (candidata Avs italo-palestinese), 'angoscia per quanto accade in Mo'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Sono straordinariamente contenta di poter fare la prossima campagna elettorale per le europee nel Sud accanto a Mimmo Lucano, con la sua esperienza di amministratore locale al servizio dell’umanità e colpito ingiustamente proprio per questo. E poi io cr...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Sono straordinariamente contenta di poter fare la prossima campagna elettorale per le europee nel Sud accanto a Mimmo Lucano, con la sua esperienza di amministratore locale al servizio dell’umanità e colpito ingiustamente proprio per questo. E poi io credo che l’Europa esiste solo se afferma fino in fondo il diritto alla pace fra i popoli. Quello che sta avvenendo in Medio Oriente ci angoscia". Lo afferma Souzan Fatayer, docente di origine palestinese che si candiderà nella circoscrizione Sud, prendendo la parola all’evento Avs Il Coraggio di Osare, in corso a Roma.

"Una cosa è chiara : la pace per popolo israeliano – prosegue la candidata Avs – passa dalla pace per il popolo palestinese, non c’e altra strada. Ecco perché il riconoscimento dello Stato di Palestina per il nostro Paese e per la Ue è un fatto essenziale. E il governo Netanyahu deve rispettare la legalità internazionale e le risoluzioni dell’Onu, e fermare una buona volta l’occupazione illegale del territorio palestinese con insediamenti dei coloni, che devono essere tolti. Dignità e diritti per un popolo che sta soffrendo da 75 anni è chiedere troppo? Avere il coraggio di osare nel dire la verità, – conclude Fatayer – è questo quello che vogliamo fare a Bruxelles e a Strasburgo".