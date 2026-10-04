Mario Calabresi e Fedez al confronto su Milano e legge antisemitismo

Mario Calabresi e Fedez al confronto su Milano e legge antisemitismo

Calabresi e Fedez si confrontano su Milano, sicurezza e il nuovo ruolo dei podcast nella politica italiana.

La seconda giornata della Leopolda, ospitata a Firenze, ha riunito figure di spicco della scena politica e culturale italiana. Tra i protagonisti, il giornalista-scrittore Mario Calabresi ha ricevuto di nuovo il sostegno di Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva, che ha esplicitamente auspicato la sua eventuale candidatura a sindaco di Milano.

Contestualmente, il rapper e conduttore di Pulp Podcast Federico Lucia – meglio noto come Fedez – ha approfittato del palco per attaccare il disegno di legge sull’antisemitismo e per difendere il formato podcast come nuova arena della comunicazione politica. Le due performance hanno alimentato un dibattito acceso su temi come la sicurezza urbana, il costo della vita e le modalità con cui i giovani possono interagire con la politica.

Il pubblico della Leopolda, composto da esponenti istituzionali, giovani attivisti e cittadini curiosi, ha potuto ascoltare due discorsi che, pur partendo da premesse diverse, hanno puntato gli occhi sulla necessità di rinnovare il rapporto tra potere e cittadinanza. Calabresi, in un intervento ricco di metafore di luce e ombra, ha dipinto Milano come una città che, pur avendo conquistato il ruolo di capitale europea per attrattività culturale ed economica, lascia ancora indietro fasce della popolazione.

Fedez, invece, ha utilizzato il tono provocatorio tipico del suo stile per mettere in discussione la priorità data al ddl antisemitismo e per sottolineare l’importanza di spazi mediatici più ampi, dove il dibattito non sia limitato a brevi apparizioni televisive.

Mario Calabresi propone una Milano più inclusiva, con Renzi al suo fianco

Nel suo intervento, Calabresi ha elencato tre pilastri fondamentali per una Milano che non diventi una vetrina esclusiva: costo degli affittisicurezza urbana e coesione sociale. Il giornalista ha osservato che, nonostante la crescita economica, molte famiglie faticano a sostenere il prezzo delle case, creando una percezione di esclusione. Parallelamente, ha sottolineato che la paura è diventata una risposta ricorrente dei cittadini, chiedendo a chi guida la sinistra di non dare per scontato che il popolo ‘non capisca’, ma di prendere sul serio le preoccupazioni legate alla sicurezza. L’appoggio di Renzi è stato espresso in maniera chiara: “Lo vedrei benissimo come sindaco di Milano”, un commento che ha rafforzato la legittimità delle proposte di Calabresi.

Costi abitativi e sicurezza al centro del dibattito

Calabresi ha evidenziato come il crescente costo della vita sia il sintomo più evidente di un mercato immobiliare fuori controllo, affermando che molte persone si sentono “tagliate fuori” da una città che, a loro dire, si sta trasformando in una vetrina di negozio impossibile da attraversare. Inoltre, ha richiesto una risposta concreta nel campo della sicurezza pubblica sostenendo che la percezione di insicurezza non deve essere minimizzata con linguaggi paternalistici. Il suo discorso ha richiamato l’attenzione su un modello di governo più vicino ai bisogni quotidiani dei milanesi, ponendo al centro delle politiche urbane la difesa dei più vulnerabili.

Fedez attacca il ddl antisemitismo e difende il Pulp Podcast

Il rap-star, affiancato dal co-conduttore Ivan Grieco, ha ricavato la propria occasione per criticare il ddl antisemitismo definendolo una “str…ata enorme” e chiedendo se sia davvero una priorità per il Paese. Il suo intervento ha suscitato una mescolanza di applausi e brusii, segno di una platea divisa. Fedez ha inoltre interrogato la possibilità di contestare la figura di Liliana Segre, chiedendo se sia “intoccabile” e se le critiche possano essere percepite come un reato di lesa maestà. Matteo Renzi ha risposto prontamente, ribadendo il sostegno incondizionato a Segre con la frase “senza se e senza ma”.

Il podcast come alternativa alla televisione

Nel proseguire, Fedez ha difeso il Pulp Podcast come “uno degli esperimenti di comunicazione più interessanti” per la politica. Ha spiegato che, diversamente dai talk-show televisivi, il formato consente ai politici di parlare per ore, senza essere costretti a risposte brevissime, permettendo così un confronto più approfondito. Secondo il rapper, YouTube e le piattaforme di streaming offrono spazio a un pubblico che, a differenza della TV tradizionale, può seguire intere puntate, il che rende il dialogo più autentico e meno sceneggiato.

Le reazioni di Renzi e le polemiche in sala

Renzi, presente sul palco, ha ribadito la solidarietà verso Liliana Segre, chiedendo un applauso per la senatrice a vita, mentre al contempo non ha commentato direttamente le affermazioni di Fedez sul ddl. Nel frattempo, la platea ha manifestato sia sostegno che dissenso, confermando la polarizzazione che caratterizza il dibattito politico attuale. Il “Tajanometro”, un curioso cartonato con le sembianze del vicepremier Antonio Tajani, è stato citato da Renzi in tono scherzoso, suggerendo che la valutazione dell’affidabilità basata sull’aspetto esteriore non fosse seriamente presa in considerazione.