Europee: Fidanza (FdI), 'da Pd nessuna risposta su Schmit'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Ieri Giorgia Meloni ha chiesto una parola di chiarezza a Elly Schlein che ancora una volta non c'è stata, sulle dichiarazioni del candidato alla presidenza della Commissione europea dei socialisti europei, Schmit, che ha detto che i conservatori europei,...

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Ieri Giorgia Meloni ha chiesto una parola di chiarezza a Elly Schlein che ancora una volta non c'è stata, sulle dichiarazioni del candidato alla presidenza della Commissione europea dei socialisti europei, Schmit, che ha detto che i conservatori europei, di cui ricordiamo Giorgia Meloni è presidente, sono una forza non democratica. Quindi il Presidente del Consiglio italiano, eletto dai cittadini italiani, sarebbe un leader non democratico?”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, intervenendo questa mattina alla trasmissione l’ Agenda su Skytg24.

“È strumentale e fazioso l'atteggiamento del Pd sulle riforme costituzionali: col premierato finalmente si cerca di rimettere le decisioni politiche nelle mani dei cittadini, la più grande e massima espressione di democrazia diretta, per porre fine ai governi di inciucio e alle manovre di palazzo e avere una perfetta corrispondenza tra la scelta degli elettori e il governo che si va a esprimere. Peraltro consiglierei al Pd di andarsi a riprendere il programma del Pds di Achille Occhetto nel 1994, in cui si andava esattamente nella direzione che noi oggi proponiamo, cioè quella di una indicazione diretta del presidente del Consiglio. Oggi dicono che è un attentato alla democrazia, e un tentativo di sabotare la più bella Costituzione del mondo, ma allora non la pensavano così".