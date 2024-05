Europee: Meloni a Conte, 'mia candidatura non è truffa, lo è mettere a P.Chigi sconosciuto mai votato'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Il M5S dice che la candidatura" alle europee "dei parlamentari e dei membri del governo è una truffa. Per me la democrazia non è mai una truffa. Avrei detto che era una truffa mettere al governo un signore mai candidato, mai votato dai cittad...

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "Il M5S dice che la candidatura" alle europee "dei parlamentari e dei membri del governo è una truffa. Per me la democrazia non è mai una truffa. Avrei detto che era una truffa mettere al governo un signore mai candidato, mai votato dai cittadini e che gli italiani non sapevano neanche chi fosse". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a Milano con Maurizio Belpietro per il 'Giorno de La Verità'.