Europee: Orlando (Avs), 'candidatura coerente con mia storia personale'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "La libertà dalla paura, la cura per l'ambiente, la giustizia sociale e la salvaguardia della democrazia sono la guida di questa mia candidatura per l’Europa, in profonda coerenza con la mia storia politica. È essenziale comprendere che il vero tema di questa elezione è il Mediterraneo, simbolo di mille contraddizioni. Questo progetto politico è la punta avanzata dell'alternativa alla becera destra che governa il Paese e ritengo che ci sia un solo modo per vincere: non avere paura di perdere. Non avere paura del diverso, riconoscendo i diritti dei migranti e combattendo per un futuro senza dittature o violenza. Perché la libertà dalla paura è pace”. Così, durante "Il coraggio di osare", l'iniziativa di presentazione dei candidati di Alleanza Verdi e Sinistra in corso a Roma, l'ex sindaco di Palermo e candidato di AVS alle prossime elezioni europee, Leoluca Orlando.