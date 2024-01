Europee: Rosato (Az), 'guardiamo a intesa con Più Europa'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Guardo la fatica che fanno gli altri partiti: le tensioni interne al Pd su posizioni prese su più temi, dall’Ucraina al lavoro; o la Lega, dove, non nascondiamocelo, Fedriga e Salvini non la pensano allo stesso lordo sulle alleanze in Europa o su Vanna...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Guardo la fatica che fanno gli altri partiti: le tensioni interne al Pd su posizioni prese su più temi, dall’Ucraina al lavoro; o la Lega, dove, non nascondiamocelo, Fedriga e Salvini non la pensano allo stesso lordo sulle alleanze in Europa o su Vannacci. C’è da fare uno sforzo per recuperare una capacità di dialogo fra chi è moderato nei toni prima ancora che nei contenuti”. Così Ettore Rosato, deputato Azione-Per-Renew in un’intervista a Il Piccolo.

In riferimento alle elezioni europee ha aggiunto: “Saremo una sorpresa con un risultato significativo che non sarà la sopravvivenza ma la costruzione di uno spazio. Guardiamo all’intesa con Più Europa, che mi sembra in stato avanzato. E anche a un accordo con molti soggetti civici che da Nord a Sud cercano una casa che non sia quella molto stretta di una sinistra che radicalizza e di una destra che sta sempre più su un piano poco compatibile con l’Europa” ha concluso Rosato.