Europee: Schlein arrivata al Nazareno**(2)

(Adnkronos) – Schlein è arrivata al Nazareno dove erano già presenti diversi esponenti dem. Nessun commento ufficiale al momento sugli exit poll. Ma il trend che si delinea è quello che vede il Pd sopra la soglia del 20% e nettamente primo partito del centrosinistra. Si sono affacciati in sala stampa Alessandro Zan e Marco Furfaro, un saluto e un sorriso ma nessuna valutazione per ora. Si aspettano le prime proiezioni e anche dalle città arrivano segnali confortanti per il Pd con la possibile vittoria al primo turno a Bergamo e a Cagliari, dove la città era governata dal centrodestra, e i dem sono avanti anche a Firenze, Bari e Perugia dove il centrosinistra potrebbe 'riconquistare' la città.