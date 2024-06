Europee: Schlein, 'noi nel Paese, Meloni nel palazzo, dice 'vota me' ma dov'è visione Ue?'**

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "La polarizzazione tra Pd e Fdi aiuterà? Non so, io penso che quello che ci aiuterà è aver riportato il Pd nella piazze, nei luoghi di lavoro. Una grande differenza è che Meloni ha fatto una campagna chiusa nel Palazzo, noi attraverso il Pa...

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "La polarizzazione tra Pd e Fdi aiuterà? Non so, io penso che quello che ci aiuterà è aver riportato il Pd nella piazze, nei luoghi di lavoro. Una grande differenza è che Meloni ha fatto una campagna chiusa nel Palazzo, noi attraverso il Paese. Inoltre io posso contare su una squadra plurale, forte, fatta di personalità, mentre lei ha iniziato la campagna dicendo 'vota me'. Ma dov'è la visione del futuro d'Europa? Noi ce l'abbiamo: una 'Europa sociale, ecologica e che vada avanti con gli investimenti comuni". Così Elly Schlein a Prima di domani su Rete4.