Eutanasia: Schlein, 'libertà di coscienza non in discussione, mai pensato a sanzioni'

Eutanasia: Schlein, 'libertà di coscienza non in discussione, mai...

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Il Pd ha rilanciato il suo impegno su una legge nazionale sul fine vita, c'era stato già un lavoro nella scorsa legislatura, lo rilanciamo perché era riuscito a fare sintesi". Così Elly Schlein parlando con i cronisti in Transatlantico.

E a chi le chiede del caso della consigliera veneta Anna Maria Bigon, aggiunge: "Non è stata messa in discussione la libertà di coscienza, ma è stata fatta una critica perché quel dissenso poteva essere manifestato in altro modo, nessuno ha mai parlato di sanzioni o provvedimenti disciplinari".