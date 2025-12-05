Ex Ilva: Urso, 'governo valuta intervento soggetto pubblico'**

Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - Il Governo "è pienamente impegnato a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti e il percorso di decarbonizzazione, anche valutando l’intervento di un soggetto pubblico, ove richiesto e necessario, a sostegno del piano industriale"...

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – Il Governo "è pienamente impegnato a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti e il percorso di decarbonizzazione, anche valutando l’intervento di un soggetto pubblico, ove richiesto e necessario, a sostegno del piano industriale". E' quanto ha dichiarato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso nell'incontro al Mimit con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il sindaco di Genova, Silvia Salis, sulla situazione dell'ex Ilva.

Lo fa sapere il Mimit in una nota.