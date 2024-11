Erano le 15 di oggi, lunedì 18 novembre, quando si sono chiuse in tutta l’Umbria le urne per le elezioni regionali, al fine di decretare così chi sarà la prossima presidente della Regione e i vari componenti del Consiglio.

Exit poll Umbria 2024 regionali: l’affluenza del 50% dei cittadini e primi risultati

L’affluenza ai seggi elettorali calcolata ha visto alle urne il 52,2% dei cittadini umbri in possesso di diritto al voto, per un totale di circa 367mila abitanti. A ridosso della conclusione delle elezioni regionali, i primi exit poll Umbria 2024 regionali indicano per ora che la governatrice uscente della Lega Donatella Tesei, ricandidata a secondo mandato, sarebbe in leggero vantaggio sulla contendente e sindaca di Assisi Stefania Proietti, in rappresentanza del centro sinistra.

Vantaggio o equilibrio perfetto? Gli exit poll Umbria 2024 regionali

I primi risultati degli exit poll Umbria 2024 regionali riportati da Opinio Rai indicano una preferenza del 46,5-50,5% per quanto riguarda la coalizione uscente di centrodestra, in carica nella Regione negli ultimi 5 anni, e un 46-50% per la sinistra rappresentata dalla Proietti. Secondo le analisi di SWG, invece, il testa a testa si troverebbe su un equilibrio di 46,5-50,5% ciascuna, in perfetto allineamento quindi, e potrebbe perciò prolungarsi ancora per diverse ore.