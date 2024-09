Ezio Greggio lascia Striscia la Notizia e Mediaset? Ecco cosa dice lui

Nell’ultimo mese di luglio, grazie alle informazioni ottenute da Publitalia, abbiamo appreso che i futuri presentatori dell’edizione recente di Striscia la Notizia includono: Nino Frassica e Michelle Hunziker, oltre a Sergio Friscia e Roberto Lipari. Questa informazione è stata corroborata questa settimana da Dagospia, evidenziando l’assenza di uno dei protagonisti storici del telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci: “Sorpresa! Nino Frassica sarà co-conduttore con Michelle Hunziker nell’edizione futura di “Striscia la Notizia”. Tuttavia Ezio Greggio non ci sarà. Questo rappresenta un primo passo verso il rinnovamento voluto da Antonio Ricci, un concetto che era stato ricordato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset”. Tuttavia, è realmente cosi che il viso iconico di Striscia la Notizia non apparirà dietro al bancone più noto di Canale 5? Molti media hanno discusso di “uscita dal programma”, “non rinnovo” e alcuni hanno addirittura affermato che “non tornerà”. Ma la situazione non è così semplice. Ezio Greggio sarà nuovamente su Striscia la Notizia? Ecco la sua risposta. Davide Maggio ha annunciato che l’ingresso di Frassica non preclude il ritorno dei due famosi presentatori dello show: “Striscia presenterà Nino Frassica. Il comico siciliano, che ha già presentato alcuni episodi della stagione 2004-2005, lavorerà con Michelle Hunziker nella nuova edizione prevista per il 23 settembre, come anticipato da Publitalia e confermato da Dagospia. Secondo le nostre fonti, la partecipazione di Frassica non impedisce quella di Ezio Greggio. Nel corso della stagione, il leggendario presentatore sarà di nuovo dietro il banco del telegiornale satirico al fianco del compagno Enzo Iacchetti”. Il comico ha voluto anche commentare sull’argomento.

Un utente ha sollevato una domanda: “Stai davvero lasciando Mediaset o no?”. L’individuo di 70 anni ha negato le voci recentemente diffuse: “Sì, ma me ne andrò tra 50 anni”. Nel frattempo, la nuova serie di Striscia la Notizia riprenderà le trasmissioni il 23 settembre.