F1: Vasseur, 'Lecler parte della famiglia Ferrari, naturale trovare un accordo sul rinnovo'

Maranello, 25 gen. -(Adnkronos) – "Il legame di Charles con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team: Leclerc è parte della famiglia Ferrari da ormai otto anni, da prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante". Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur dopo il rinnovo di Charles Leclerc. "Il Dna della nostra azienda così come i suoi valori sono parte di lui ed è stato dunque naturale trovarsi d’accordo sul rinnovo della nostra collaborazione -aggiunge Vasseur sul sito della scuderia di Maranello-. Di lui conosciamo la voglia incessante di superare i propri limiti e ne apprezziamo le grandi capacità di duellare e compiere sorpassi in gara. Siamo determinati a dare a Charles una vettura vincente e so che la sua decisione e il suo impegno saranno elementi che potranno fare la differenza per i traguardi che vogliamo raggiungere".