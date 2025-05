Falcone: Renzi, 'quel giorno ha cambiato nostro Paese, ricordo sia sempre vivo'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Per la mia generazione il 23 maggio non è e non sarà mai un giorno come gli altri. Spero che il ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro non sia soltanto un pilastro del nostro ess...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Per la mia generazione il 23 maggio non è e non sarà mai un giorno come gli altri. Spero che il ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro non sia soltanto un pilastro del nostro essere cittadini, ma sia sempre vivo anche tra i più giovani, nelle nuove generazioni.

Quel 1992 ha cambiato per sempre il nostro Paese, ha cambiato per sempre la nostra vita. E grazie a quelli come Giovanni Falcone siamo persone libere". Lo scrive Matteo Renzi sui social.