Un’inchiesta che svela un sistema illecito

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato alla luce un’organizzazione criminale che avrebbe orchestrato un sistema di falsificazione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida a Latina. L’inchiesta, durata circa un anno, ha visto sei arresti e 18 persone sotto indagine, rivelando un modus operandi sofisticato e ben strutturato. Gli inquirenti hanno utilizzato intercettazioni telefoniche, registrazioni video e documentazione degli esami teorici per ricostruire le dinamiche di questa associazione per delinquere.

Il ruolo delle tecnologie avanzate

Secondo le indagini, i candidati, in particolare di origine indiana, erano dotati di microtelecamere nascoste nei loro abiti. Questi dispositivi consentivano di ricevere assistenza a distanza durante gli esami teorici, tramite impulsi e segnali. La complessità del sistema ha sorpreso gli investigatori, che hanno scoperto come l’associazione fosse in grado di garantire la totale idoneità dei candidati, in cambio di somme di denaro significative. La complicità di un addetto alla vigilanza e di un dipendente della motorizzazione civile ha ulteriormente facilitato il funzionamento di questo schema illecito.

Le conseguenze legali e le indagini in corso

Le misure cautelari eseguite dagli agenti della Polizia di Stato hanno colpito non solo i membri dell’associazione, ma anche diverse autoscuole della provincia di Latina e una di Mugnano di Napoli. L’operazione, coordinata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Latina, ha messo in evidenza la necessità di un controllo più rigoroso sulle procedure di esame per le patenti di guida. Le indagini continuano, con l’obiettivo di identificare ulteriori complici e smantellare completamente questa rete di illegalità.