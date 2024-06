Fanpage: Bonelli, 'Ciriani giustifica giovani Fdi, destra peggiore d'Europa'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Il tentativo del Ministro Ciriani di giustificare Gioventù Nazionale, dopo i fatti emersi dall’inchiesta di Fanpage, è inaccettabile per un rappresentante della Repubblica italiana". Così il deputato di Avs, Angelo Bonelli."Ques...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Il tentativo del Ministro Ciriani di giustificare Gioventù Nazionale, dopo i fatti emersi dall’inchiesta di Fanpage, è inaccettabile per un rappresentante della Repubblica italiana". Così il deputato di Avs, Angelo Bonelli.

"Questa destra, che si presenta in Europa con un bel vestito, nasconde una realtà ben diversa e inquietante. Nei raduni della sua Gioventù Nazionale, infatti, risuonano grida di Sieg Heil e vengono fatti espliciti e preoccupanti riferimenti al nazifascismo. È evidente che siamo di fronte alla peggiore destra d’Europa, incapace di prendere le distanze da ideologie estremiste e pericolose. Non possiamo tollerare che in Italia, un Paese che ha conosciuto e sofferto sotto il giogo del fascismo, si giustifichino simili manifestazioni di odio e intolleranza e la simbologia nazista e fascista. Ribadiamo con fermezza che il Governo deve prendere una posizione chiara e inequivocabile di condanna verso queste derive estremiste”.