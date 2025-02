Fanpage: Fina (Pd), 'contro Schlein parole indecenti, violenza serpeggia in file destra'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "Solidarietà e vicinanza a Elly Schlein per le indecenti parole proferite nei suoi confronti da alcuni esponenti di Gioventù Nazionale. A preoccupare è soprattutto il ricorrere di parole, stereotipi e forme di violenza verbale che pensavamo e speravamo archiviate e che invece, purtroppo, continuano a ricorrere in certi ambienti della destra. Ambienti e questo è l’aspetto più inquietante, che non sono o non dovrebbero essere assimilabili in alcuna maniera a forme estremistiche. Preoccupa quindi che siano proprio le nuove leve a cullare questo tipo di retorica. Aspettiamo con ansia che la presidente Meloni prenda le distanze da quanto avvenuto contribuendo a fare chiarezza all’interno del suo stesso Partito". Così in una nota il senatore del Pd Michele Fina.