Fanpage: Fratoianni, 'accogliere parole Segre senza ipocrisia'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Mi auguro che il monito e le parole della senatrice Segre vengano raccolte da tutte le forze politiche in modo chiaro e netto e senza ipocrisia". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. "Anche perché -aggiunge- la cosa che più mi ha colpito e che più mi preoccupa nella reazione della presidente del Consiglio Meloni e in molti dirigenti di Fdi è che la conseguenza dei loro ragionamenti, con lo scatenarsi del livore verso Fanpage e verso il giornalismo, porta esclusivamente ad ammettere che sarebbe stato meglio se non fosse venuto fuori nulla del verminaio nazifascista fra alcuni settori giovanili del loro partito. E invece io sono convinto che dovrebbero essere grati all’inchiesta dei giornalisti di Fanpage. O avrebbero preferito -conclude Fratoianni- continuare ad ignorare i Sieg Heil e i cori antisemiti all’interno delle loro sedi?"