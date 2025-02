Farmaceutica, Fabrizio Capetta guiderà Sobi in Italia

Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) – Cambio ai vertici di Sobi Italia. La casa farmaceutica annuncia il cambio di General Manager, un passo strategico per guidare l'azienda verso una nuova fase di crescita e innovazione nel settore farmaceutico: Fabrizio Capetta è il nuovo Vice President & General Manager di Sobi Italia, Grecia, Malta e Cipro, e subentra ad Annalisa Adani che ha ricoperto il ruolo negli ultimi 2 anni.

Capetta, con una solida e comprovata esperienza a livello nazionale e globale maturata in oltre 25 anni di attività nel settore farmaceutico, in particolare delle malattie rare – riporta una nota – ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Sobi e porta con sé un importante bagaglio di competenze di leadership, strategiche e gestionali. Il suo approccio orientato ai risultati e l'attenzione al paziente saranno fondamentali per guidare Sobi Italia verso la sua prossima fase.