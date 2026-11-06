Farmaceutica, Massagli (Cnel): "A Roche riconosciuto il bollino per la partecipazione"

(Adnkronos) - La Commissione partecipazione Cnel "lavora sugli accordi e contratti collettivi sottoscritti con le controparti sindacali come richiede la legge 76/2025. Nel caso di Roche abbiamo osservato una buona pratica di natura economico-finanziaria, come il piano di azionariato rivolto a tutti...

(Adnkronos) – La Commissione partecipazione Cnel “lavora sugli accordi e contratti collettivi sottoscritti con le controparti sindacali come richiede la legge 76/2025. Nel caso di Roche abbiamo osservato una buona pratica di natura economico-finanziaria, come il piano di azionariato rivolto a tutti i dipendenti, alcune buone pratiche di natura organizzativa, parlo delle commissioni paritetiche Diversity & Inclusion, pari opportunità e di alcuni ruoli organizzativi affidati ai lavoratori, e una buona pratica consultiva data dalla costante consultazione delle controparti sindacali.

In ragione del fatto che Roche è un’azienda che ha capito il paradigma partecipativo, le è stato riconosciuto il cosiddetto bollino Cnel per la partecipazione”. Lo ha detto Emmanuele Massagli, presidente della Commissione partecipazione Cnel, a Roma, nel corso dell’incontro ‘L’impatto di Roche e il valore del Biotech: il settore come motore di sviluppo e crescita per l’Italia’.

L’assegnazione del ‘Bollino Cnel’ inserisce l’azienda tra le realtà d’eccellenza per le dinamiche di inclusione e dialogo sociale, valore emerso anche all’interno della seconda edizione dello Studio di Impatto di Roche in Italia, realizzato con il supporto metodologico di PwC Italia e presentato durante il convegno romano.

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