Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni

Entra nella fase decisiva il Fascicolo sanitario elettronico. Da oggi, 31 marzo, tutte le Regioni devono garantire l'alimentazione completa e aggiornata dei dati sanitari: referti, prescrizioni, cartelle cliniche e vaccinazioni devono essere inseriti entro 5 giorni da visite ed esami. L'obiettivo ...

Entra nella fase decisiva il Fascicolo sanitario elettronico. Da oggi, 31 marzo, tutte le Regioni devono garantire l’alimentazione completa e aggiornata dei dati sanitari: referti, prescrizioni, cartelle cliniche e vaccinazioni devono essere inseriti entro 5 giorni da visite ed esami. L’obiettivo è rendere il sistema pienamente operativo e accessibile a medici e cittadini. Il fascicolo consente di consultare la propria storia clinica e condividerla per una cura più efficace.

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