L'operazione multilaterale ha ridotto i lanci nemici e apre una fase di colpi mirati in profondità: rivelazioni dai vertici militari e il bilancio di una nave affondata

Chi ha deciso il cambio di rotta e cosa è cambiato

Comandi militari statunitensi e israeliani hanno rimodulato la campagna contro l’Iran, spostando l’accento verso il controllo totale dello spazio aereo regionale. Le fonti parlano di un’accelerazione delle operazioni nei giorni successivi all’avvio dell’offensiva, motivata — secondo gli interlocutori citati — da una riduzione della capacità di lancio di Teheran. I comunicati ufficiali delineano una strategia a fasi, con impiego mirato di risorse e obiettivi progressivi fino al raggiungimento dei risultati operativi prefissati.

Meccanica dell’operazione

Le autorità americane descrivono l’azione come una campagna articolata. Nella prima fase si sono registrati lanci massicci attribuiti all’Iran; poi, secondo gli osservatori, è emerso un ridimensionamento dell’arsenale e una caduta della frequenza degli attacchi. Sul piano tecnico, l’operazione poggia sull’integrazione tra capacità aeree, sorveglianza e intelligence: radar avanzati, sensori elettronici e munizionamento guidato lavorano insieme per imporre la supremazia nello spazio aereo. Obiettivo pratico: colpire nodi logistici e postazioni di lancio riducendone la capacità operativa.

Punti di forza e rischi

Il vantaggio principale di un controllo dello spazio aereo è la limitazione della libertà d’azione degli strumenti offensivi avversari e la riduzione del rischio per forze navali e terrestri. Operazioni coordinate tra sistemi di difesa aerea e attacchi di precisione mostrano, nei benchmark, una maggiore probabilità di neutralizzare obiettivi critici. Ma non mancano i lati negativi: l’intensificazione aumenta il rischio di escalation regionale e la probabilità di vittime civili. L’uso massiccio di armamenti di precisione richiede inoltre catene di comando strette e flussi di intelligence affidabili per evitare errori di targeting.

Svolgimento operativo recente

Le cronache riferiscono di perdite navali e di una crescente frequenza di attacchi con munizionamento di precisione. Le forze alleate sembrano concentrare gli sforzi su scorte, vie di rifornimento e piattaforme di lancio iraniane, estendendo pattugliamenti e rafforzando la copertura radar. Secondo Marco TechExpert, in campagne di questo tipo il successo passa per la sincronizzazione puntuale di sensori, centri di comando e piattaforme d’arma.

Il quadro regionale

Il nuovo assetto si inserisce in una regione già attraversata da forti tensioni. Sono in gioco attori statali e non statali, rotte marittime e flussi commerciali: tutto ciò amplifica il rischio che l’escalation si propaghi oltre il teatro immediato. I vertici hanno ribadito l’intenzione di continuare le operazioni fino al raggiungimento degli obiettivi strategici dichiarati.

Prospettive a breve termine

Le autorità intendono consolidare il controllo dello spazio aereo come prossima fase operativa. Nei prossimi giorni saranno fondamentali i dati di sorveglianza per misurare l’efficacia dell’operazione. Dal punto di vista tecnico, il successo dipende dall’integrazione tra radar, capacità elettroniche e munizionamento di precisione: elementi che, secondo i comandi, sono stati intensificati.

La diminuzione dei lanci rilevata

I comandi militari segnalano un calo significativo delle attività offensive iraniane: i lanci di missili balistici sarebbero diminuiti dell’86% dall’inizio dello scontro e del 23% nelle ultime 24 ore; i voli di droni mostrano una riduzione del 73% rispetto al primo giorno. Le autorità interpretano questi numeri come il risultato di un consumo massiccio di munizioni nella fase iniziale e di un sovraccarico delle capacità operative. L’integrazione tra sensori radar, guerra elettronica e munizionamento di precisione — sostengono i comandi — ha contribuito al progressivo controllo dello spazio aereo.

Conseguenze strategiche del dominio aereo

Rafforzate le capacità elettroniche e potenziato il munizionamento di precisione, l’obiettivo dichiarato è il controllo completo dello spazio aereo iraniano. Con la superiorità aerea sarebbe possibile condurre attacchi continui, anche notturni, su siti missilistici e basi logistiche, limitando la libertà di manovra delle forze avversarie e dei loro alleati. I vertici militari prevedono effetti operativi rilevanti nelle ore successive alle manovre.

Logistica e sostenibilità dell’offensiva

Le amministrazioni statunitensi affermano che le scorte consentono di sostenere l’operazione — indicata con il nome in codice “Furia Epica” — e che sono disponibili sistemi d’arma e munizioni compatibili con il ritmo richiesto. In campo logistico, depositi regionali e corridoi di trasporto sono stati menzionati come elementi chiave per mantenere il flusso di rifornimenti. I portavoce hanno citato l’uso continuativo di bombe da 500, 1000 e 2000 libbre (circa 225, 450 e 900 kg), senza però