Fdi: Bignami, 'vandalizzata sede Modena, sinistra condanni'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Per la terza volta la sede di Fratelli d’Italia a Modena è stata vandalizzata nel giro di pochi mesi. È l’ennesima intimidazione che Fratelli d’Italia subisce, a causa di un crescente clima d’odio alimentato certamente da chi, con un linguaggio rancoroso e violento, aizza le piazze contro il governo e le istituzioni.

Oltre a chiedere alla sinistra che la condanna sia unanime e che il silenzio non sia complice di queste violenze, chiariamo con fermezza e determinazione che non ci lasceremo intimidire da chi pensa di poterci spaventare o farci indietreggiare rispetto agli obiettivi che ci stiamo impegnando a realizzare per il bene della Nazione”. Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.