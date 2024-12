Fdi: Donzelli, 'successo è unicità di Giorgia, Atreju cresciuto con noi'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – L'exploit di Fratelli d'Italia "me lo spiego con l'unicità di Giorgia Meloni. Poi un po' hanno contribuito anche le polemiche e gli attacchi strumentali della sinistra. Il dato mai visto è che dopo due anni di Governo ci sia ora più consenso di quando abbiamo vinto le elezioni. Atreju è cresciuto di pari passo con noi". Lo ha detto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in un'intervista pubblicata in occasione di Atreju da "La voce del patriota".

"Quando abbiamo iniziato la sfida di Fratelli d'Italia ci prendevano per ingenui e velleitari – ha proseguito -. 'Ma chi ve lo fa fare', ci chiedevano sempre. Abbiamo portato avanti quello che reputavamo giusto senza mai pensare a cosa sarebbe stato più conveniente per noi. Anche oggi che siamo al Governo abbiamo lo stesso approccio e gli italiani lo apprezzano".

"Tantissimi ragazzi ancora oggi si avvicinano alla destra – ha sottolineato Donzelli -. Quindi non è vero ciò che si dice sulla sfiducia che c'è nei giovani alla politica. Chi lo sostiene semplicemente parla di se stesso, perché evidentemente non è capace di attirare l'interesse di questi giovani. Ed è molto semplicistico spiegare in questo modo il diffuso astensionismo che c'è. A chi sostiene ciò dico: venite ad Atreju a vedere quanti giovani partecipano e ci danno una mano. Io credo che le nuove generazioni capiscano prima di tutti la differenza fra chi parla di cose concrete e chi non ha un'idea ed è capace solo di demonizzare l'avversario e fare la morale agli altri, salvo poi razzolare molto male", ha concluso.