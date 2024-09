Federica Panicucci si trova in un momento di impasse: disorientata dalle voci di corridoio riguardo una celebre co-worker.

Durante l'episodio di Mattino 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno discusso sui paparazzi e la famiglia reale britannica. Nel dialogo, il fotografo dei vip, Andrea Alaimo, ha rivelato la presenza di foto di una famosa presentatrice con un uomo sposato. Nonostante Panicucci abbia chiesto di non citare nomi, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha fatto riferimento a Michelle Hunziker. Le foto in questione sono state divulgate da Gente e mostrano Hunziker con Karius, sposato con Diletta Leotta.

Oggi, durante l’episodio di Mattino 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno discusso sul tema dei paparazzi e della famiglia reale britannica. Tra gli ospiti in studio erano presenti Roberto Alessi e il fotografo dei vip, Andrea Alaimo. Panicucci si è domandata se Alaimo avesse recentemente realizzato qualche colpo giornalistico esclusivo, chiedendo specificamente se avesse venduto delle sue fotografie a Roberto Alessi per Novella 2000.

Alaimo ha rivelato di avere delle foto suggestive di una celebre presentatrice in compagnia di un uomo. Ha descritto la storia come un scoop interessante e piuttosto recente, facendo riferimento a una donna ben conosciuta, recentemente single, che avrebbe avviato un’amicizia intima con un uomo appena sposato. Ha confermato la presenza di alcune foto già disponibili.

Di fronte a queste informazioni, Panicucci ha esclamato “Non citiamo nomi!” Alessi ha quindi rivelato: “È una tua collega molto popolare. Non voglio metterti a disagio, quindi non dirò altro”. Sebbene incuriosita, Panicucci ha chiesto se si trattasse di una collega di Mediaset o Rai. Ha inoltre avvertito le sue colleghe sulla presenza di fotografi in ogni luogo.

Alla fine, il direttore di Novella 2000, Alessi, ha detto: “Non penso che ci sia verità in questa storia. Non rivelerei mai il nome di Michelle Hunziker, perché sono un gentleman”.

La presentatrice è stata presa alla sprovvista e ha richiesto di evitare di menzionare nomi (anche se il danno era già arrecato): “No, no, no, no, non menzionate nomi”. Il periodico Gente ha diffuso le foto di Michelle Hunziker in compagnia di Karius, consorte della Leotta. In realtà, Michelle è una delle confidenti più strette di Diletta ed era persino ospite al loro sposalizio.