Federica Pellegrini, conto alla rovescia: il parto ad aprile e l'emozione di Matilde

(Adnkronos) –

Conto alla rovescia per il parto di Federica Pellegrini. La campionessa olimpica si prepara ad accogliere la sua seconda figlia: il parto, programmato per l’inizio di aprile, è ormai imminente.

Pellegrini ha condiviso sui social alcune tenere foto in cui appare accanto alla figlia Matilde. La bambina, come mostrano gli scatti non si separa mai dalla mamma, accompagnandola in ogni momento: dall’ecografia ai semplici momenti di relax. “Chissà se hai capito”, ha scritto Pellegrini a corredo degli scatti. E tra i commenti c’è chi ha sottolineato il valore dell’arrivo della sorellina: “Le state facendo un regalo meraviglioso: una migliore amica per tutta la vita”.

Ospite a Verissimo, la 37 enne aveva annunciato alcuni dettagli relativi al parto: “L’altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d’urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà”. E sul nome della loro seconda bambina: “Questa volta il nome l’ha scelto Matilde. È un’appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare la cui protagonista è entrata nelle nostre vite”, aveva spiegato Pellegrini.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)