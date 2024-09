Fedez è il bersaglio di critiche pesanti, fuggendo da Pomeriggio 5: situazioni davvero spaventose.

Nell'ultimo episodio di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha criticato aspramente la polemica tra i rapper Tony Effe e Fedez, etichettando come volgari e inaccettabili le loro canzoni. Merlino ha condannato il maschilismo e il sessismo presenti nelle canzoni e ha sottolineato come Chiara Ferragni e alcuni minori siano diventati vittime di queste contese. Ha poi descritto la fuga di Fedez di fronte a un'intervista come un gesto opportuno, vista la situazione. Anche Stefania Orlando, Davide Maggio e Cesara Buonamici hanno condiviso critiche verso i rapper, accusando Fedez di usando la moglie per l'autopromozione e sottolineando lo scarno valore del mondo frivolo in cui si muovono.

