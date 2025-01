Femminicidio a Sassari: donna accoltellata dal parente del marito

Un drammatico episodio di violenza domestica

Nella tarda mattinata di ieri, un episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Sassari. Una donna di cinquant’anni è stata accoltellata all’interno del suo appartamento in via Cabu d’Ispiga, nel rione Monte Rosello. L’aggressione, avvenuta per mano di un 55enne, zio del marito della vittima, ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza per salvare la vita alla donna. Le coltellate, infitte con un coltello da cucina dalla lama lunga, hanno colpito la vittima in diverse parti del corpo, tra cui la schiena, un polmone e un rene, perforandolo.

La reazione della vittima e l’intervento delle forze dell’ordine

Dopo l’aggressione, la donna è riuscita a rifugiarsi in una stanza e, una volta accertatosi che l’aggressore si era allontanato, ha chiesto aiuto a una vicina. L’intervento tempestivo di un’ambulanza del 118 ha permesso il trasporto della vittima al Pronto Soccorso in codice rosso. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari, guidati dal dirigente Michele Mecca, sono giunti sul luogo dell’accaduto e hanno avviato immediatamente le ricerche del presunto aggressore.

Arresto e indagini in corso

Il 55enne è stato rintracciato e arrestato in breve tempo, grazie alla rapidità delle operazioni di polizia. Gli agenti hanno anche effettuato rilievi scientifici nell’appartamento per raccogliere prove utili all’indagine. La Procura, rappresentata dalla pm Elena Succu, sta seguendo da vicino il caso, che si inserisce in un contesto preoccupante di violenza di genere. Questo episodio evidenzia la necessità di una maggiore attenzione e interventi efficaci per prevenire tali atti di violenza, che continuano a colpire le donne in Italia.