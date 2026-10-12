Un 39enne arrestato per un presunto furto si è sentito male al momento dell'intervento della volante. Portato in ospedale è deceduto.

A volte i fermi da parte dei Carabinieri non vanno come normalmente accade ovvero possono accadere imprevisti che cambiano totalmente lo scenario e riscrivono quello che altrimenti sarebbe un normale controllo di routine portandolo alla ribalta della cronaca, come accaduto in questo caso.

Il fermato è un sospetto malvivente

L’uomo che la pattuglia ha posto in arresto è un sospetto malvivente, gli agenti lo avevano fermato perché era stato accusato di furto, chi ha chiamato gli agenti lo ha visto scavalcare un muro di cinta di una villetta.

Appena la pattuglia lo ha notato lo ha preso in custodia, i Carabinieri lo hanno immobilizzato, perché si stava agitando, e fatto appoggiare a terra per impedirgli di scappare così da ammanettarlo per poi condurlo nel commissariato al fine di avere la sua deposizione su quanto effettivamente accaduto.

La dinamica però non è stata questa perché vi è stato un inedito cambio di programma dagli effetti negativi per il malfattore e che ha comunque visto i militari fare il massimo, con quanto in loro possesso al momento, al fine di migliorare le condizioni di salute apparse immediatamente critiche.

Arrestato da Carabinieri, ha un malore e muore in ospedale

La persona posta in custodia è un uomo di 39 anni, il fatto è avvenuto a Lodi, come riporta Ansa. Durante l’arresto il soggetto fermato ha un malore, dopo aver tentato di rianimarlo con l’utilizzo del defibrillatore gli agenti decidono di portarlo in ospedale al fine di farsi visitare dal personale medico.

In ospedale ci arriverà ma morirà poco dopo, a seguito del decesso è stata aperta un’inchiesta da parte della procura, prese in esame le dichiarazioni dei Carabinieri e la telefonata dei vicini al 112 per segnalare il tentato furto in abitazione che ha dato il via all’intervento degli agenti sul luogo per fermare il presunto ladro.