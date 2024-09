Festa della Musica Suzuki: il numero degli artisti di primo piano che si esibiranno sotto la guida di Amadeus aumenta a 21.

Il Suzuki Music Party, condotto da Amadeus, non ospiterà piú 15, bensì 21 artisti. L'evento, che sarà trasmesso il 22 settembre su Nove, sarà un'occasione per gli artisti di presentare brani inediti. Tra i partecipanti ci saranno Anna, Tananai, Lazza, Fiorella Mannoia, Emma, Emis Killa, Baby Gang, Massimo Pericolo, Merk & Kremont, Ornella Vanoni, Simba La Rue, Achille Lauro, Clara, La Rappresentante Di Lista, Tredici Pietro, Francesca Michielin, Mecna, Fudasca, Paola & Chiara, BigMama e Benji & Fede.

Amadeus ha rivelato che, invece dei 15 annunciati inizialmente, il Suzuki Music Party ospiterà 21 artisti, evento che sarà trasmesso su Nove il 22 settembre. Questo genere di cambiamenti non sono nuovi per il presentatore, conoscendo il suo modo di operare al Festival di Sanremo dove tende ad aumentare il numero degli artisti partecipanti. Il Suzuki Music Party, quindi, cresce non solo di quantità ma anche di importanza, essendo molto più di una semplice trasmissione musicale, bensì un evento per il brand. A differenza di altri eventi musicali come Power Hits Estate, Tim Summer Hits e Battiti Live, gli artisti che saliranno sul palco del Suzuki Music Party presenteranno brani inediti, in un’anteprima televisiva. Artiste come Anna e Tananai, Lazza e Fiorella Mannoia, Emis Killa, Baby Gang, Emma e Massimo Pericolo, Ornella Vanoni, Merk & Kremont, Simba La Rue e Achille Lauro sono solo alcuni dei 21 che Amadeus ha annunciato finora. Oggi, in un video, Amadeus ha annunciato gli ultimi sei nomi: Clara, La Rappresentante Di Lista, Tredici Pietro, Francesca Michielin, Mecna, Fudasca, Paola & Chiara, BigMama e Benji & Fede.

Il Suzuki Music Party proporrà una notte indimenticabile di musica il 22 settembre, dove 1521 artisti presenteranno in prima assoluta televisiva le più attese novità musicali dell’autunno. La serata, organizzata come una divertente celebrazione musicale senza competizione o classifiche, vedrà la partecipazione di prolifici artisti come Anna, Tananai, Lazza, Fiorella Mannoia, Emma, Emis Killa, Baby Gang, Massimo Pericolo, Merk & Kremont, Ornella Vanoni, Simba La Rue, Achille Lauro, Clara, La Rappresentante Di Lista, Tredici Pietro, Francesca Michielin, Mecna, Fudasca, Paola & Chiara, BigMama, Benji & Fede. Il conduttore della serata sarà Amadeus, affiancato dalla brillante e simpatica attrice Ilenia Pastorelli, con la quale condividerà il palco dell’Allianz Cloud di Milano. Nonostante i due non abbiano mai lavorato insieme, Amadeus ha espresso ammirazione per il suo talento, dicendo di essere un suo grande fan.