Feste natalizie, il vademecum per chi cerca una gravidanza

Roma, 27 dic. – (Demografica/Adnkronos) – Per chi è in dolce attesa o cerca una gravidanza, il periodo natalizio, con le sue mille tentazioni, può rappresentare una sfida a ostacoli, tra eccessi a tavola, riunioni di famiglia e cambiamenti di ritmo. Come conciliare il benessere e la fertilità senza rinunciare al piacere delle feste? Ecco i consigli di Mauro Cozzolino, specialista in medicina riproduttiva presso il Centro IVI di Roma.

Tra relax e tentazioni

La prima raccomandazione è di rilassarsi. Secondo il dottor Cozzolino, non esiste un periodo migliore di un altro per il concepimento, ma lo stress quotidiano può essere un ostacolo. Le festività offrono un’occasione perfetta per staccare dalla frenesia del lavoro e dagli impegni della routine. Trascorrere del tempo con la famiglia, godendo di un’atmosfera serena, può migliorare il benessere psicofisico, favorendo non solo la ma anche la salute mentale in generale.

Una delle maggiori preoccupazioni durante le feste riguarda il cibo. L’esperto consiglia di concedersi qualche “sgarro” solo nei giorni più significativi, mantenendo una dieta equilibrata negli altri “senza digiuni preparatori o scelte drastiche per compensare le abbuffate”, spiega il dottor Cozzolino. Ecco i suoi consigli a tavola:

Per le donne in gravidanza, è fondamentale mantenere buone abitudini igieniche anche durante le vacanze:

L’importanza dell’attività fisica

Le festività possono invitare alla pigrizia, ma mantenere un minimo di movimento è essenziale per il benessere generale. Lo specialista suggerisce di approfittare del tempo libero per a intensità moderata, che non solo aiuta a restare in forma ma favoriscono anche il rilassamento. Alcune idee includono:

La scelta dipenderà anche da quanto ci si è riempiti a tavola, considerando che l’attività fisica aiuta la digestione purché fatta con i giusti ritmi. La chiave, spiega il dottor Cozzolino, è la costanza, più che l’intensità.

Le feste sono anche un momento per prepararsi a un anno nuovo con propositi concreti. Chi è in cerca di una gravidanza o sta già vivendo i primi mesi di questa straordinaria esperienza può affrontare le celebrazioni natalizie adottando piccole ma significative precauzioni. Avere cura della propria salute e trovare momenti per rilassarsi rappresentano un investimento per il futuro, per vivere una genitorialità in equilibrio tra benessere fisico ed emotivo.

Con piccoli accorgimenti, è possibile godere appieno dello spirito delle feste, mantenendo al centro il benessere proprio e della propria famiglia soprattutto in un Paese che soffre di sul tema della fertilità