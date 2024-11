Festival di Sanremo 2024: anticipazioni sui big in gara

Preparativi in corso per il Festival di Sanremo

Febbraio si avvicina e con esso il tanto atteso Festival di Sanremo. I preparativi fervono e l’attesa cresce, soprattutto per quanto riguarda i cantanti che Carlo Conti porterà sul prestigioso palco dell’Ariston. La lista ufficiale degli artisti in gara sarà svelata il prossimo 2 dicembre, durante il Tg1 delle ore 20, ma già si rincorrono voci e indiscrezioni sui nomi che potrebbero partecipare.

Indiscrezioni sui cantanti big

Secondo quanto riportato da Dagospia, l’esperto di retroscena tv Giuseppe Candela ha rivelato sette nomi che, salvo imprevisti, dovrebbero essere presenti alla competizione canora. Tra questi, spiccano i nomi di Sarah Toscano, vincitrice di Amici, e Gaia Gozzi, reduce dal successo estivo con il singolo “Sesso e Samba”. Entrambi rappresentano una nuova generazione di talenti che stanno conquistando il pubblico italiano.

Il ritorno di volti noti

Non mancheranno volti noti come Elodie, che potrebbe utilizzare l’Ariston come trampolino di lancio per il suo concerto a San Siro, previsto per il prossimo anno. Altri nomi caldi includono Arisa, Kekko dei Modà, Gabry Ponte e Luchè, quest’ultimo potrebbe anche duettare con Geolier durante la serata delle cover. Inoltre, si vocifera che Angelina Mango, vincitrice dello scorso anno, sarà ospite della prima serata, continuando la tradizione di Conti di dare spazio ai vincitori passati.

Possibile ritorno di Tiziano Ferro

Un altro nome che circola tra le indiscrezioni è quello di Tiziano Ferro. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, alcuni esperti non escludono la possibilità che il celebre cantante di Latina possa presentare un nuovo brano. Se così fosse, sarebbe un colpo da maestro per Carlo Conti, che non si lascerebbe sfuggire l’opportunità di avere un artista di tale calibro tra i big in gara.

In sintesi, il Festival di Sanremo 2024 si preannuncia ricco di sorprese e talenti, con una lineup che promette di attrarre l’attenzione di milioni di spettatori. Con l’annuncio ufficiale in arrivo, l’attesa cresce e i fan sono pronti a scoprire chi calcherà il palco dell’Ariston.