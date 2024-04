Festival: E.Sgarbi, 'Milanesiana festeggia 25 anni celebrando il valore della timidezza'**

Milano, 10 apr. (Adnkronos) – La Milanesiana festeggia i suoi primi 25 anni con una edizione straordinaria, dedicata alla timidezza e ai suoi contrari. Dal 20 maggio al 9 agosto, la kermesse ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi attraverserà 25 città d'Italia per concludersi oltre confine, a St. Moritz, in Svizzera, unendo letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto. Un palinsesto lungo 53 giorni, con oltre 70 eventi, incontri, dialoghi e spettacoli e 150 ospiti di caratura internazionale, tra cui 2 premi Nobel, 2 Pulitzer e un premio Oscar, oltre a 9+1 mostre, allestite dallo scenografo Luca Volpati. Il tutto legato dal filo conduttore della timidezza, vista come l’arte di saper ascoltare e osservare il mondo e i mondi degli altri. Ma anche dai suoi contrari, come l’istrionismo e l’estroversione.

"Mai avrei messo al centro de La Milanesiana la timidezza – spiega all'Adnkronos Elisabetta Sgarbi- anche perché io stessa sono una persona timida; a gennaio, però, ho ricevuto da mio fratello Vittorio un messaggio, al quale poi è seguito un intenso scambio, nel quale mi ha suggerito, un po' per gioco, 'perché non pensi alla timidezza?'. Io ci ho pensato molto ed è quindi diventata il tema di questa edizione". Del resto, "la timidezza è un tema così desueto, quando invece dovremmo tutti, con timidezza, metterci nella posizione di ascolto e di riflessione per guardare il mondo e ascoltare gli altri". Dunque, da qui si parte: "E da qui abbracciamo tutti i temi".