FI: Barelli, 'grande tristezza per scomparsa Tomassini, vicinanza alla famiglia'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa del senatore Antonio Tomassini. Persona di grande umanità e competenza, è stato un punto di riferimento per il nostro gruppo e per tutta la comunità di Forza Italia. Ricorderemo il suo costante impegno per migliorare il nostro Servizio sanitario nazionale e renderlo più vicino ai cittadini, il suo equilibrio, la competenza e il senso del dovere.

Alla sua famiglia e ai suoi cari, a nome mio e del gruppo dei deputati di Forza Italia, esprimo la nostra più sincera e commossa vicinanza in questo momento di grande dolore". Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.