FI: Bergamini, 'con Tomassini perdiamo amico e politico appassionato, vicini a famiglia'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Con Antonio Tomassini perdiamo un amico e un politico appassionato, che per tanti anni, nel suo impegno parlamentare, ha impreziosito la comunità di Forza Italia con la sua competenza e la sua dedizione alle istituzioni. Ha rappresentato una figura fondament...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Con Antonio Tomassini perdiamo un amico e un politico appassionato, che per tanti anni, nel suo impegno parlamentare, ha impreziosito la comunità di Forza Italia con la sua competenza e la sua dedizione alle istituzioni. Ha rappresentato una figura fondamentale nello sviluppo delle nostre proposte e iniziative in ambito sanitario.

Siamo vicini alla sua famiglia, nella certezza che non sarà mai dimenticato”. Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.