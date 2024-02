Fi: martedì conferenza stampa su congresso nazionale

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il Congresso Nazionale di Forza Italia sarà al centro della conferenza stampa convocata per martedì 20 febbraio, alle 11, in Sala Colletti, al Gruppo Parlamentare azzurro, presso la Camera dei Deputati. Si legge in una nota. Il segretario nazionale del parti...

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Il Congresso Nazionale di Forza Italia sarà al centro della conferenza stampa convocata per martedì 20 febbraio, alle 11, in Sala Colletti, al Gruppo Parlamentare azzurro, presso la Camera dei Deputati. Si legge in una nota.

Il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, parlerà – tra l'altro – del programma e dei contributi che i dipartimenti di Forza Italia hanno messo a punto e che confluiranno al congresso, il 23 e il 24 febbraio, in ordini del giorno. Anticiperà anche alcuni dettagli, tra cui la presenza di ospiti autorevoli che daranno all'evento congressuale un respiro internazionale e le modalità di elezione dei quattro vice segretari nazionali, nonché dei sei e dei venti componenti rispettivamente per la segreteria e per il consiglio nazionali.