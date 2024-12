Fieg contro il governo: il rischio per l'informazione in Italia

La situazione attuale dell’editoria in Italia

Negli ultimi anni, il settore dell’editoria in Italia ha affrontato sfide senza precedenti, aggravate dalla crisi economica e dalla digitalizzazione. La recente legge di Bilancio ha suscitato un forte malcontento tra gli editori, in particolare per l’assenza di contributi a sostegno dell’informazione professionale. La Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) ha espresso il proprio sconcerto, sottolineando come questa decisione metta a rischio non solo l’occupazione di centinaia di giornalisti, ma anche il diritto dei cittadini a essere informati.

Le parole di Andrea Riffeser Monti

Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg, ha dichiarato che il governo si sta dimostrando sordo a ogni iniziativa volta a sostenere il pluralismo e la libertà di stampa. “Non possiamo non prendere atto della latitanza del governo verso ogni iniziativa concreta a sostegno dell’informazione professionale di qualità”, ha affermato, evidenziando come questo comportamento possa compromettere gravemente il panorama informativo italiano. La mancanza di investimenti nel settore dell’editoria è vista come un attacco diretto alla democrazia e alla libertà di espressione.

Un appello ai parlamentari

In risposta a questa situazione, la Fieg ha lanciato un appello a tutti i parlamentari italiani, invitandoli a votare a favore di interventi concreti per garantire l’effettività dell’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di stampa. L’appello è stato pubblicato su tutte le testate quotidiane e periodiche edite dalle imprese associate alla Fieg, sottolineando l’importanza di un’informazione libera e pluralista per il benessere della società. Gli editori hanno messo in evidenza come, mentre altri settori come il cinema e gli spettacoli dal vivo ricevono ingenti finanziamenti, l’informazione professionale venga trascurata, creando un divario inaccettabile.

Il futuro dell’informazione in Italia

La situazione attuale solleva interrogativi sul futuro dell’informazione in Italia. Se il governo non interviene con misure adeguate, il rischio è quello di vedere un ulteriore impoverimento del panorama informativo, con conseguenze dirette sulla qualità del giornalismo e sulla capacità dei cittadini di accedere a notizie accurate e imparziali. La Fieg, con il suo appello, si pone come custode della libertà di stampa, chiedendo un impegno concreto da parte delle istituzioni per garantire un’informazione di qualità, essenziale per una democrazia sana e funzionante.