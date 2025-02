FieraMilano Rho si trasforma in giungla sontuosa con Myplant, dal 19 al 21 febbraio

Milano, 18 feb. (Adnkronos) – Fiera Milano Rho si trasforma in una giungla sontuosa con Myplant, la fiera leader del florovivaismo (19-21 febbraio 2025). Fatturato record del settore. Eventi glamour. Innovazione, sostenibilità, cambiamento climatico al centro dei convegni sui benefici del verde: 'Sarà un Big Bang tinto di verde'. Apre i battenti domani, mercoledì 19 febbraio, Myplant & Garden, una delle più importanti fiere mondiali del verde professionale. Oltre 800 espositori (22% dall’estero) su 55.000 metri quadri sviluppati su 4 padiglioni: una superficie impressionante, 5,5 ettari di esposizione pari a 8 campi da calcio o a 211 campi da tennis dedicati a piante, alberi, fiori, vasi, motori, campi e impianti sportivi, giardinaggio e orticoltura. Per celebrare una produzione 'Made in Italy' protagonista nel mondo.

Sarà un bellissimo anticipo di primavera, una esplosione di natura, vitalità, proposte e colori, arricchita da passerelle flower-fashion, shooting, scenografie e laboratori a cura di atelier, flower designer, creativi, stylist internazionali, workshop di composizione floreale, installazioni e grandi architetture botaniche, campioni di arrampicate sugli alberi e show cooking nelle aree esterne.

Una esposizione ad alto tasso innovativo con soluzioni per vertical farming, risparmio idrico ed energetico, robotica, fotovoltaico, sensoristica AI, acquaponica, circolarità, substrati e concimi ecocompatibili, digitalizzazione, mappatura dei terreni, sistemi di monitoraggio e illuminazione, pavimentazioni, nuove ibridazioni e specie floreali e vegetali che presto arriveranno sui mercati.

L’Italia è un hotspot climatico e il verde è il futuro delle nostre città. Calendario ricchissimo di approfondimenti (oltre 60) sui principali dossier del settore: verde e cambiamento climatico; verde urbano, salute e benessere; isole di calore; biodiversità; AI per la progettazione del paesaggio; Ai per dialogare con le piante; nuovi materiali e prodotti smart; verde verticale; campi sportivi; greenbuilding e riqualificazione territoriale; sostenibilità. A confrontarsi e fare il punto saranno tutte le principali realtà istituzionali del settore (da Coldiretti alla Figc, da Confagricoltura ad Anci, Cia, Coni, AssoImpreDia, Assoverde, Comuni, Regioni e amministrazioni pubbliche dall’Italia e dall’Europa).

L'evento esalta l’Italia quale protagonista dei mercati a livello internazionale: record valore delle produzioni ‘Made in Italy’, in costante crescita (2024: sfondamento quota 3,25 miliardi di euro, +30,8% in 10 anni); oltre 1 miliardo il valore alla produzione dell’export italiano nei primi 9 mesi del 2024 (+5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente); bilancia commerciale in solido attivo; è 'Made in Italy' il 5,2% di piante e fiori esportati nel mondo (seconda potenza esportatrice europea e terza mondiale); Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano nell’ordine la top-ten delle regioni italiane che registrano il più alto valore alla produzione del settore florovivaistico nazionale.

Sono 30mila gli ettari di terreno dedicato al florovivaismo in Italia, a favore di circa 19mila imprese del settore. Oltre 250 i giornalisti pre-accreditati, 200 delegazioni ufficiali di buyer e oltre 125 aziende estere accreditate in visita da 45 Paesi strategici e 5 continenti. Attesi oltre 20.000 operatori dal mondo. La scorsa edizione di Myplant (febbraio 2024) si è chiusa con 762 espositori (655 nel 2023, +15%), 204 delegazioni di buyer internazionali (150 nel 2023, +27%), 50.000 mq di fiera (45.000 nel 2023, +10%), 25.000 presenze (23.000 nel 2023, +8%), 114 insegne estere d’acquisto accreditate (85 nel 2023, +26%) da 45 Paesi e 4 continenti. Numeri che questa edizione intende ulteriormente incrementare.