Fiere, a Vicenzaoro january 2025 futuro industria del gioiello con 1.300 brand espositori

Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Il mondo dell’oreficeria, della gioielleria e dell’orologeria si dà appuntamento dal 17 al 21 gennaio a Vicenza per la nuova edizione di Vicenzaoro January – The Jewellery Boutique Show. Celebrati nel 2024 i primi 70 anni di storia, traguardo che ha reso la manifestazione di Italian Exhibition Group l’evento più longevo nel panorama globale di settore, Vicenzaoro è pronta a scrivere il futuro a partire con un’edizione che, anche nel 2025, apre il calendario mondiale degli eventi di settore tracciando trend, tendenze e rotte di business per l’industry internazionale del prezioso. In contemporanea T.Gold, vetrina B2B globale di tecnologie e macchinari per l’oreficeria, mentre VO Vintage attende dal 17 al 21 gennaio al pubblico di appassionati e collezionisti dell’orologio e del gioiello vintage di pregio.

Saranno 1.300 i brand espositori presenti al quartiere fieristico di Vicenza per un appuntamento che riunirà l’intera filiera del prezioso offrendo ai buyer di tutto il mondo il meglio della produzione Made in Italy e le anteprime internazionali con una proposta completa tra tecnologie e pietre preziose, semilavorati e componenti, oreficeria e alta gioielleria, fino al packaging. La manifestazione sarà nuovamente boutique e piattaforma di riferimento per business, networking e formazione di settore grazie alle eccellenze in mostra e al contributo delle voci più autorevoli come l’osservatorio indipendente di Ieg sui trend del lusso Trendvision Jewellery + Forecasting, think tank di innovazione per tutte le novità dell’oreficeria e della gioielleria. Filo tematico della prossima edizione saranno i giovani, in un contesto di confronto e scambio intergenerazionale: leva di cambiamento e di continuità per l’industry, fattore di innovazione e valorizzazione delle conoscenze, che contraddistinguono il prezioso Made in Italy.

In contemporanea T.Gold, salone B2B leader mondiale per le tecnologie e i macchinari per l’oreficeria, che torna con 170 aziende espositrici da 16 Paesi per un 40% di provenienza estera, con Germania, Turchia, Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito tra i Paesi più rappresentati. Punto di riferimento globale per il settore, l’appuntamento che contraddistingue l’edizione di gennaio del salone di Ieg sarà vetrina di un mercato in costante evoluzione, sempre più competitivo e attento alla sostenibilità di prodotti e processi produttivi, alla personalizzazione e alla massima precisione tecnica.

Dal 17 al 20 gennaio 2025, la sesta edizione di VO Vintage accoglierà il pubblico di collezionisti e appassionati di orologeria e gioielleria vintage di pregio con circa quaranta espositori tra i più importanti leader nazionali ed esteri in uno spazio esclusivo e dedicato, offrendo l’opportunità di ammirare pezzi rari, dialogare con esperti del settore e partecipare a momenti formativi e di approfondimento. Nei giorni di manifestazione, il centro di Vicenza si animerà con gli eventi ViOff, il fuorifiera organizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza, che anima il centro cittadino offrendo ulteriori opportunità di networking, o le iniziative del Museo del Gioiello. Occasioni per assaporare la bellezza della città e del territorio, con il suo ricco patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico.

Vicenzaoro January è voce del mercato e momento di incontro e confronto per il mondo istituzionale e associativo grazie alla presenza di ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ice – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, Cna Orafi, Club degli Orafi Italia, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assogemme, Assocoral, Afemo – Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria.

Contribuiscono all’agenda della manifestazione anche autorevoli realtà internazionali: da Cibjo – Confederazione Mondiale della Gioielleria, che promuove la sostenibilità economica e sociale della filiera del gioiello, a Gjepc India – Gem and Jewellery Export Promotion Council, Hkjja – Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association, e Francéclat tra gli altri.