Fiere: da 14 maggio Codeway Expo 2025, a Fiera Roma futuro della cooperazione internazionale

Roma, 8 mag. (Labitalia) – Dal 14 al 16 maggio torna a Fiera Roma 'Codeway Expo', il principale evento italiano dedicato alla cooperazione allo sviluppo sostenibile. Organizzata da Fiera Roma e Internazionalia, la manifestazione mette in rete istituzioni, imprese e organizzazioni per affrontare insieme le grandi sfide globali. Sanità, digitale, clima, finanza, moda e formazione saranno al centro di oltre 50 panel, con la partecipazione delle principali agenzie internazionali di cooperazione e delle voci più autorevoli del sistema Paese (qui il programma completo: https://www.codewayexpo.com/programma-maggio-

Mercoledì 14 l’apertura sarà affidata, tra gli altri, a Edmondo Cirielli, vice ministro degli Esteri, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, e Marco Riccardo Rusconi, direttore Aics.

Seguiranno focus sul settore sanitario e farmaceutico in Africa, con interventi di Nassor Ahmed Mazrui (Ministro della Salute di Zanzibar), Roslyn Morauta (The Global Fund) e Sania Nishtar (Gavi), e sulla formazione tecnico-professionale come leva di sviluppo industriale, con uno studio inedito Internazionalia–De Lorenzo Spa. Tra i relatori: Haruna Iddrisu, Ministro dell’Educazione del Ghana.

Giovedì 15 sarà presentata in anteprima Mission 300, ambiziosa iniziativa di World Bank e Banca Africana di Sviluppo – con il sostegno dell’Italia tramite ITA – per portare elettricità a 300 milioni di persone in Africa subsahariana entro il 2030. Sempre il 15, attenzione al procurement internazionale come leva di crescita per le imprese italiane: un mercato da oltre 30 miliardi di dollari, di cui 1,5 miliardi assegnati a imprese italiane nel 2022. Tra le innovazioni in mostra, la Warka Tower di Arturo Vittori: una struttura in materiali naturali che raccoglie umidità e pioggia, producendo fino a 100 litri d’acqua potabile al giorno. Codeway Expo è più di una fiera: è un laboratorio di futuro, dove la cooperazione diventa realtà, unendo sostenibilità, diritti umani e sviluppo economico.