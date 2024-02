Simone Uras, 44 anni, è stato fermato con l’accusa di aver ucciso la madre Maria Atzeni dopo una lite scoppiata nell’abitazione della donna in via Tiziano a San Gavino, nel sud Sardegna. L’uomo è stato arrestato per omicidio volontario ed è stato trasferito nel carcere di Uta.

Leggi anche: Gorizia: bimba disabile maltrattata all’asilo, in arresto due maestre

Figlio strangola la madre: “Mi ha aggredito e mi sono difeso”

“Mi ha aggredito e mi sono difeso” è quanto raccontato dal 44enne agli inquirenti nelle scorse ore. L’uomo è stato arrestato per omicidio volontario ed è stato trasferito nel carcere di Uta. Secondo quanto ricostruito, sabato sera madre e figlio avevano avuto una violenta discussione e, come raccontano i vicini di casa, non era neanche la prima volta. Poi però la situazione è degenerata.

Si attende l’autopsia sul corpo della donna

Secondo un primo esame esterno, la donna sarebbe stata strangolata a mani nude, ma per capire le cause del decesso si attende l’esame autoptico, che sarà svolto nelle prossime ore all’ospedale Brotzu di Cagliari. Quello che al momento è certo è che Simone Uras aveva problemi di tossicodipendenza ed era seguito dal centro di salute mentale di Sanluri.

Leggi anche: Aperta un’inchiesta per le manganellate a Pisa: verifiche su quindici poliziotti