Lanciato l'allarme a Finale Ligure: persona in movimento sui binari

Lanciato l'allarme a Finale Ligure: persona in movimento sui binari

Ore di preoccupazione a Finale Ligure: segnalata una persona in movimento sui binari

Nell’ultima ora di questa mattina lunedì 15 luglio è stato lanciato l’allarme: sui binari della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia, nei pressi di Finale Ligure, è risultata una persona in movimento.

Persona sui binari nei pressi di Finale Ligure

Mattinata di enormi disagi sulla costa del ponente ligure: la circolazione è stata sospesa tra Finale Ligure e Savona, dalle 8:26 di questa mattina, per la presenza anomala di una persona in movimento sui binari della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.

Tale evento ha avuto gravi effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti di 10 e 30 minuti per 2 Intercity e 5 Regionali fino a 65 minuti.

L’arrivo dei soccorsi sui binari

Sul luogo è intervenuto il personale del 118, i carabinieri, la Polfer e i Vigili del fuoco: ad ora non si hanno notizie precise su cosa sia accaduto. Tuttavia, dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’uomo, probabilmente in stato confusionale, si sia spostato più volte dalla zona della galleria San Giacomo a via Cadana.

Persona sui binari: aggiornamento ore 10

Dalle ore 9:55 sulla linea Genova – Ventimiglia la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Finale Ligure e Savona, è tornata regolare dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine: rintracciato l’uomo che stava camminando lungo i binari e la circolazione ferroviaria è tornata regolare.