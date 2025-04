Financial Forum, conclusa la quarta edizione

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Conclusa la quarta edizione del Financial Forum, quest’anno ospitato in Assolombarda. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti e 80 Speaker: Chief Financial Officer, Finance Director, Chief Risk Officer di alcune tra le principali aziende italian...

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – Conclusa la quarta edizione del Financial Forum, quest’anno ospitato in Assolombarda. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti e 80 Speaker: Chief Financial Officer, Finance Director, Chief Risk Officer di alcune tra le principali aziende italiane e multinazionali. Una giornata di confronto sui temi più attuali dell’innovazione finanziaria, con particolare attenzione alla “co-intelligenza” come nuovo paradigma per affrontare il futuro. Il talk show di apertura – dal titolo “Finanza d’impresa e intelligenza collettiva: guidare l’innovazione tra tecnologia e valori” – ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama finanziario italiano: Mauro Piccinini (Prima Assicurazioni), Stefano Leoni (Ieo), Maria Teresa Orlando (Endress+Hauser), Angelica Pelizzari (Immobiliare.it), Luca Romano (Bauli), Guido Strampelli (Illycaffè) e Andrea Traverso (iliad Italia). Moderati da Federico Luperi (Volocom), i relatori si sono confrontati su come la sinergia tra intelligenza umana e artificiale stia ridefinendo la funzione del CFO, sempre più architetto strategico dell’organizzazione.

“Un Cfo deve lavorare per massimizzare e tutelare il valore aziendale guardando anche al lungo termine, dialogando con il business e incentivando la responsabilità di gestione e l’innovazione senza imbrigliare l’azienda. Alle parole budget e controlling, noi preferiamo i concetti ‘pianificazione zero-based’ e ‘finance business partner’, con team che aiutino i manager a declinare come contribuire ogni giorno al valore aziendale e favoriscano l’imprenditorialità per liberare tutto il potenziale innovativo di un’azienda. È grazie a questa filosofia che Prima Assicurazioni ha chiuso il 2024 continuando a crescere di quasi il 50% e con la marginalità migliore di sempre. L’ingrediente chiave è la tecnologia: in una insurtech come la nostra, anche il team finance ha programmatori e data scientist dedicati al 100% all’automazione dei flussi di dati e al perfezionamento dei modelli predittivi per anticipare gli scenari di mercato”, commenta Mauro Piccinini, Chief Financial Officer di Prima Assicurazioni.

Altro momento di particolare rilievo, il Main Keynote Speech a cura di Gianluca Salpietro, Head of Sales Italia, Soldo- Official Partner dell’evento- dal titolo “La finanza alla guida del cambiamento: spese, normative e innovazione”, incentrato sull’ottimizzazione delle spese aziendali alla luce delle più recenti evoluzioni normative. Gianluca Salpietro ha parlato di una profonda trasformazione che riguarda non solo gli strumenti, ma anche la cultura finanziaria all’interno delle organizzazioni. La nuova Legge di Bilancio introduce l’obbligo di tracciabilità per molte spese aziendali. Un tema tecnico ma con ricadute strategiche che richiedono un ripensamento di processi, flussi approvativi e modalità operative quotidiane.

La giornata ha visto anche l’intervento di Luba Manolova (Microsoft), che ha esplorato il ruolo dell’Ia generativa e degli strumenti come Copilot nel rivoluzionare le attività delle direzioni finanziarie; e di Angela Persano (Idc), che ha proposto una riflessione sull’evoluzione della figura del Cfo da gestore del controllo a stratega aziendale, sottolineando come sostenibilità, responsabilità sociale e intelligenza artificiale stiano ridefinendo la governance finanziaria in modo integrato.

L’evento ha ospitato inoltre diversi tavoli di confronto a porte chiuse, tra cui l’Executive Circle promosso da Sap Concur, Official Partner di questa edizione. “Essere partner del Financial Forum è per noi un’occasione strategica” – ha dichiarato a margine dell’evento Andrea Piccinelli, Head of Sap Concur Italia – “un contesto autorevole dove condividere visioni e confrontarsi sul futuro della funzione finanziaria. Il ruolo del Cfo sta infatti evolvendo rapidamente, da guardiano dei numeri a vero e proprio stratega del cambiamento. In questo scenario, l’intelligenza artificiale diventa un alleato chiave per affrontare sfide decisive come sostenibilità, cybersecurity e gestione del rischio. Con Sap Concur supportiamo i direttori finanziari non solo nell’ottimizzazione della gestione delle spese, ma anche nel rafforzare la loro capacità decisionale e guidare la crescita, attraverso soluzioni integrate, conformi e realmente orientate all’innovazione”.

Nel corso dei numerosi talk show e tavoli tematici, ampio spazio è stato dedicato a questioni centrali per i Cfo: l’impatto delle nuove tecnologie, il crescente peso dei criteri Esg nelle strategie finanziarie, l’adozione di modelli agili di gestione e le competenze emergenti richieste per affrontare le sfide del ruolo. Tra le aziende che hanno portato una testimonianza, oltre a quelle già menzionate, MioDottore, Aeffe, Boehringer Ingelheim, lastminute.com, Pirelli, Edison, Crédit Agricole, Iren, Impresa Pizzarotti, Novartis, Tecnoform, Gardaland. Nei prossimi giorni, le sessioni potranno essere riascoltate su www.comunicazioneitaliana.tv L’evento è stato promosso dagli Official Partner SAP Concur e Soldo, dai Content Partner Microsoft e IDC e dal Communication Partner Prima Assicurazioni. Il Forum vede inoltre la collaborazione del Main Media Partner Adnkronos e dei Media Partner Fasi.eu, PMI.it e Wall Street Italia. Gli appuntamenti di Comunicazione Italiana ritornano il 7-8 maggio con la diciassettesima edizione del Forum Comunicazione, in collaborazione con Assolombarda.