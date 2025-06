Fine vita: Ciriani, 'non ho certezze, spero discussione senza ideologie e paraocchi'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Per fortuna questo tema arriva in Parlamento, anche il presidente del Senato, che appartiene al mio partito, ha agevolato molto questo percorso ed è giusto che sia il Parlamento a legiferare non le singole Regioni anche perché non ne hanno competenza. ...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "Per fortuna questo tema arriva in Parlamento, anche il presidente del Senato, che appartiene al mio partito, ha agevolato molto questo percorso ed è giusto che sia il Parlamento a legiferare non le singole Regioni anche perché non ne hanno competenza. Condivido le posizioni di chi dice che lo Stato deve curare e non può abbandonare i malati, rifletto sul fatto che non può esistere un diritto al suicidio, però spero e credo ci possa essere spazio anche per la voce delle coscienze.

Questo tema non dovrebbe avere dei limiti partitici: c'è la sofferenza delle persone, spesso terribile, per la quale non c'è speranza e non c'è fine e quindi credo che la coscienza delle persone e dei singoli parlamentari debba avere un ruolo. Personalmente non ho certezze, mi interrogo e spero che la discussione possa avvenire senza paraocchi partitici o ideologici". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di 'Start' su Sky Tg24, a a proposito della legge sul fine vita.

"Sono temi delicatissimi -ribadisce il ministro- che meritano grande approfondimento, mi accosto con grande rispetto nei confronti delle posizioni di chiunque. Temo il rischio di una banalizzazione della morte o della sofferenza che possa portare atteggiamenti di abbandono di chi sta male o chi sta male ha la sensazione di sentirsi un peso per la società, per i parenti, per gli amici, però mi confronto anche con il fatto che alcune persone debbono affrontare una sofferenza senza fine e senza speranza e anche a queste richieste la politica deve dare delle risposte. Io non ho la ricetta in tasca però credo il Parlamento debba dare una risposta di serietà, di responsabilità, evitando almeno su questo lo scontro politico o lo scontro elettorale, perchè almeno sul fine vita dovremmo ragionare come persone, chi cattolico chi senza fede, ma come persone che rispettano la dignità delle altre persone".

"E' un tema lacerante, credo che nessuno possa avere una risposta definitiva e assoluta , per cui -conclude Ciriani- cerchiamo di fare un buon lavoro e di dare delle risposte, magari non saranno definitive, ma già il fatto che se ne inizia a parlare è una buona cosa".